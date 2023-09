Ski-Star Lindsey Vonn mit Schock-Geständnis: "Niemand spricht darüber"

Sie war der Superstar im Ski-alpin -Business: Lindsey Vonn gewann unter anderem Olympia-Gold, zwei Weltmeister-Titel sowie vier Mal den Gesamtweltcup - und wirkte dabei mit viel Glamour-Faktor meist immer so, als sei ihr persönliches Glück komplett.

So habe sie bis heute mit Schlafproblemen zu kämpfen, die vor zehn Jahren begannen, als Vonn bei der WM in Schladming einen Kreuz- und Innenbandriss erlitt.

Lindsey Vonn: Nicht nur chronische Schlafprobleme

Die Folge waren Panik und Ungewissheit, Vonn habe es „mit der Angst“ zutun bekommen: „Als Spitzensportlerin war mir bewusst, wie wichtig Schlaf ist. Wie sollte ich am nächsten Tag eine Abfahrt bestreiten, ohne wirklich ausgeruht zu sein? Diese Angst setzte sich fest und führte, gemeinsam mit den Schmerzen, zu einer Negativspirale.“

Eine Lösung fand sich nicht - bis heute: „Das Ganze wurde in den darauffolgenden Jahren schlimmer, ich wurde es nie los. Und nach der Karriere ändert sich nichts daran, im Gegenteil.“

Vonn ist „davon überzeugt“, damit nicht allein dazustehen: „Der Lebensstil als Skirennfahrerin mit den vielen Reisen, Verletzungen und dem Erfolgsdruck ist riesig. Letztlich ist es aber so, dass niemand darüber spricht, weil man es als Schwäche auslegen könnte. Dabei ist dies Blödsinn“, fügte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 an.

Künstliches Kniegelenk steht an

In diesem Sommer erst musste sie sich abermals am Knie operieren lassen - demnächst steht der Einsatz eines künstliches Kniegelenks an.