Ski Alpin: Nächster schwerer Sturz! Ex-Weltmeister mit blutenden Wunden in Klinik

Beim Super-G in Bormio kam der Südtiroler Altmeister Christof Innerhofer in einer Linkskurve von der Strecke ab, als er von einer Bodenwelle ausgehebelt wurde, und rutschte in die Fangzäune. Der Weltmeister von 2011 erlitt blutige Gesichtswunden, er wurde wie Schwarz mit dem Helikopter in die Klinik gebracht - auch wenn er nach dem Sturz kurz aufstehen konnte.