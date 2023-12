Ski Alpin: "Das ist der Wahnsinn!" Neureuther über Irrsinnsritt verblüfft

„Er lässt es so einfach aussehen, und man sieht trotzdem, dass er am Limit ist. Da kann man nur den Hut ziehen“, sagte Andreas Sander, der seinerseits einen rabenschwarzen Tag erwischte: Mit 3,68 Sekunden Rückstand auf Odermatt kam er nicht unter die ersten 20. „Ich habe mich von oben bis unten nicht wohl gefühlt. Es passt grad nicht zusammen“, sagte der WM-Zweite in der Abfahrt von 2021 in der ARD. Noch langsamer war Romed Baumann (+4,23 Sekunden), 2021 WM-Zweiter im Super-G.