Ski Alpin: Emotionale Worte nach Horror-Sturz

Es waren fürchterliche Szenen, als der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde am 13. Januar bei der Abfahrt in Wengen stürzte , im Fangnetz landete und mit einem Helikopter ins nächstgelegene Krankenhaus transportiert werden musste.

Kilde hatte sich unter anderem eine tiefe Schnittwunde am Bein und eine Schulterverletzung zugezogen, gleichbedeutend mit dem persönlichen Saisonende. „Als Mutter und Vater mitzuerleben, wie Aleksander in Wengen ins Netz stürzt, ist herzzerreißend“, meldete sich seine Mutter Kristin Aamodt Kilde nun auf Instagram zu Wort und beschrieb den Unfall als „harte Erinnerung an die Risiken“ beim Ski Alpin.