Ski Alpin: Neue Einblicke um überraschenden Rücktritts-Hammer

Knapp drei Monate nach seinem plötzlichen Rücktritt hat Ex- Ski-Alpin -Superstar Lucas Braathen in neuer Ausführlichkeit die Entscheidung begründet, die vorher niemand hatte kommen sehen.

Lucas Braathen: „Es wurde immer schlimmer für mich“

„Es wurde immer schlimmer für mich“, sagt Braathen. Er sei zum Schluss gekommen, dass etwas geschehen müsse, um sich wieder besser fühlen zu können: „Irgendwann habe ich herausgefunden, dass ich definitiv nicht so weitermachen kann und dass ich eine drastische Veränderung brauche, um mein Glück wiederzufinden.“

„Ich habe immer versucht, meinen eigenen Weg zu gehen, ich habe immer versucht, meinen Zielen zu folgen, ich habe immer versucht, nie den Rezepten anderer Leute zu folgen. Aber mein drittes Ziel konnte ich in diesem System nicht erreichen - daher musste ich aussteigen“, erklärte der 23-Jährige.

„Wir saßen alle gemeinsam im Hotelzimmer und weinten“

Um seine Sponsoren persönlich darüber zu informieren, sei er extra zehn Tage durch Europa gereist. Ebenfalls persönlich habe er es seinen Teamkollegen mitgeteilt. „Wir saßen alle gemeinsam im Hotelzimmer und weinten - es war so schrecklich und doch so schön“, erinnerte sich der Norweger. Den norwegischen Verband - zu dem sein Verhältnis belastet war - habe er dagegen erst kurz vor der Pressekonferenz via SMS informiert.