Ski Alpin: Ein dramatischer Hilferuf verhallt ungehört

Ski Alpin: Das Lazarett ist riesig und prominent

Wie zuletzt Sofia Goggia. Die Speed Queen stürzte am Montag im Training , zog sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Die Italienerin ist das nächste prominente Sturzopfer in einem Sport, der seine Kinder frisst. Der Schweizer Blick zählt bereits 28 Verletzte in diesem Winter, darunter zahlreiche Top-Stars.

Umstrittener FIS-Boss wirkt unempfänglich

Die höchst umstrittenen Matterhorn-Abfahrten in Zermatt, ein Lieblingsprojekt des ungeliebten FIS-Präsidenten Johan Eliasch, sind vertraglich bis mindestens 2026/27 garantiert - so sie denn jemals ausgetragen werden können - was bislang wegen widriger Witterung nie geklappt hat. Die Männer brechen auf Initiative von Eliasch noch im Februar zum zweiten Mal in dieser Saison zu Rennen in die USA auf - ein Irrsinn, auch aus Umweltgründen.