Ski Alpin & Sturz-Chaos: Ikone Wasmeier kritisiert Shiffrin & Co. - "Vielleicht waren die Damen überfordert"

Die aktuelle Ski-Alpin -Saison ist gezeichnet von vielen Stürzen. Kaum eine Renn-Wochenende geht derzeit ohne folgenschwere Crashs über die Bühne - bereits 27 Stars wie auch der Norweger Alexander Aamodt Kilde haben sich in diesem Winter teils schwer verletzt.

Dementsprechend wird intensiv im Alpin-Zirkus über die Ursachen die Verletzungsmisere gesprochen. „Für mich ist es nach wie vor ein großes Fragezeichen, warum so viele Stürze passiert sind“, wird die österreichische Skirennläuferin Mirjam Puchner bei Eurosport zitiert.

Ihre Schweizer Konkurrentin Michelle Gisin fordert im Blick , dass der Ski-Weltverband FIS „genau analysieren muss, was alles falsch lief“. Schließlich sollten „so viele Verletzte (...) nicht passieren“.

„Bisschen verwundert!“ Deutsche Ikone übt Kritik

Beim ersten Blick könnten dabei die Pistenbedingungen eine Rolle spielen. Schließlich schieden bei den Damen in Cortina d‘Ampezzo gleich 35 Fahrerinnen in den drei Rennen aus - eine immense Anzahl!

So lange fällt Shiffrin aus

So lange fällt Shiffrin aus

Der einstige Speed-Spezialist meint weiter: „Vielleicht waren die Damen auf dieser Strecke etwas überfordert, denn eigentlich passte alles - die Piste war top, der Kurs auch, die Sicht war in Ordnung.“

Wasmeier: „Fehler, die nicht passieren dürfen“

Rekordfrau Lara Gut-Behrami hat eine etwas andere Theorie. „Im Moment ist es ein solches Durcheinander. Man pusht den Sport so weit, dass es keinen Platz mehr für Fehler gibt“, moniert sie im Interview mit ORF .

Doch so oder so ist für Wasmeier eine Sache klar. „Das sind Fehler, die Leuten wie Mikaela Shiffrin doch gar nicht hätten passieren dürfen“, meint der einstige Top-Fahrer bei SPORT1 .

Die US-Amerikanerin war in Italien kurz nach der Landung in einer Linkskurve abgeflogen und landete krachend im Fangzaun - wie auch die Schweizerin Corinne Suter kurz zuvor. Die beiden Alpin-Stars mussten sogar per Helikopter ins nahegelegene Krankenhaus geflogen werden.