Nach Horror-Stürzen: Alpin-Stars mit Knallhart-Forderung

So erwischte es auch Aleksander Aamodt Kilde und Marco Schwarz schwer. Schwarz trug von der Abfahrt in Bormio Ende des vergangenen Jahres einen Kreuzbandriss davon , Kilde schlitzte sich in Wengen im Januar den Unterschenkel auf und verletzte damit einen Nerv. Hinzu kam eine lädierte Schulter .

Stürze wie diese haben längst eine Sicherheitsdebatte ausgelöst, in der sich nun auch die beiden Stars eingeschaltet haben. „Schnittfeste Unterwäsche muss Pflicht werden!“, forderte Schwarz in der TV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7″.

Zu viele Stürze: Ski-Stars monieren vollen Terminkalender

Das liegt einerseits am vollen Rennkalender, andererseits aber auch an den Rahmenprogrammen an den Rennwochenenden selbst. „Wenn man auf dem Podest steht, sind am Abend bis zu zwei Stunden verplant. Man kann sich so nicht gut für den nächsten Tag regenerieren“, monierte der Norweger.