Ski-Ass im Babyglück: Österreicher wird zum ersten Mal Vater

So nah können Freud und Leid manchmal beieinander liegen. Noch im Dezember musste Roland Leitinger seine Karriere unter bitteren Umständen beenden - jetzt ist das Ski-Ass zum ersten Mal Vater geworden.

Der 32-Jährige und seine Ehefrau Simone schweben im Babyglück. Sohn Lorenz kam am Ostersonntag zur Welt. Das geht aus der Instagram-Story von Simone Leitinger hervor, in der ihr Mann mit einer Babyschale zu sehen war, als die beiden mit ihrem Neugeborenen das Krankenhaus verließen.

Dazu schrieb sie: „Willkommen zu Hause“. Lorenz ist das erste Kind der Leitingers, die in Tirol wohnen - und bei denen es inzwischen ruhiger zugehen dürfte. Bis in den Dezember hinein war Roland Leitinger wegen des Weltcups viel unterwegs.

Roland Leitinger erlitt zwei Kreuzbandrisse

Dann verkündete der Skirennfahrer, der hauptsächlich im Riesenslalom an den Start ging, mitten in der Saison sein Karriereende und begründete das mit seinen „immer kehrenden körperlichen Problemen“. Leitinger hatte sich in seiner Karriere unter anderem zweimal das Kreuzband gerissen und immer wieder Rückenprobleme. Aufgrund seiner Verletzungen verpasste er auch die Olympischen Winterspiele 2018.

Den größten Erfolg seiner Karriere feierte Leitinger 2017, als er bei der WM Silber im Riesenslalom gewann.

Anfang Februar richtete sich Leitinger noch einmal offiziell an seine Fans. Bei Instagram schrieb er damals: „Skirennsport, du hast mir so unglaublich viel gegeben und du hast mich auch so unglaublich gechallenged. Ich habe meinen Traum von dir leben können und das über so viele Jahre.“

Er ergänzte: „Durch dich habe ich so viel gelernt und gesehen, wofür ich unglaublich dankbar bin. Jetzt aber hab ich gespürt, dass es an der Zeit ist, dem Sport als Rennläufer danke und auf Wiedersehen zu sagen. Aber ich werde dich ewig in meinem Herzen tragen und dieses Feuer, das ich für dich verspüre, wird nie erlischen. Ich freue mich auf neue Abenteuer im Leben und ich werde meine Begeisterung, Abenteuerlust und meinen Ehrgeiz dafür investieren, dass es spannend und lustig weitergeht.“