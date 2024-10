Ski Alpin: Star verkündet Besorgniserregendes

Vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden gibt Lara Gut-Behrami Einblicke in ihr Innenleben. Die Schweizerin hat eine schwierige Zeit hinter sich und schildert die Belastung.

Dreimal hat Ski-Star Lara Gut-Behrami in Sölden bereits gewonnen . Vieles, wie etwa der Wechsel zum neuen Konditions-Trainer, deutete darauf hin, dass sie auch aktuell wieder mit großen Ambitionen und motiviert beim Weltcup-Auftakt an den Start geht.

Grippe streckt Gut-Behrami nieder

In der Vorbereitung konnte sie wegen einer heftigen Grippe fast drei Wochen lang nicht trainieren, wodurch sie viel Muskelmasse verlor. Dies wiederum führte zu einer Instabilität ihrer Knie: „Ich war krank, hatte Schmerzen und war beim Chirurgen.“

Wird in Sölden ihr Bestes geben

Sie erzählte, dass sie zurzeit nur bei 90 Prozent sei, nach Sölden jedoch einen Monat Zeit hätte, ihren Rückstand aufzuholen. Auch über das Leben abseits der Piste dachte die Sportlerin laut nach: „Ich habe mir ein wunderschönes Leben neben dem Skifahren geschaffen – irgendwann will ich dieses voll genießen.“ Über ihre Olympia-Pläne für Cortina 2026 möchte sie aktuell noch nicht sprechen: „Ich plane nicht für Cortina , sondern für Sölden. Da werde ich mein Bestes geben und danach trainieren, um meinen Rückstand aufzuholen.“

Bisher konnte Gut-Behrami acht Medaillen bei Weltmeisterschaften gewinnen. Außerdem holte sie jeweils eine Bronze-Medaille bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi und den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. In Peking wurde sie Olympiasiegerin im Super-G. Zweimal konnte sie bisher die Weltcup-Gesamtwertung gewinnen, sowie fünf Mal die Wertung im Super-G und einmal die Riesenslalom-Disziplinenwertung.