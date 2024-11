Deutsche Ski-Legende reagiert auf Vonn-Sensation!

Mit Lindsey Vonn hat der nächste Ski-Star seine Rückkehr auf die Alpinpiste in diesem Winter angekündigt! Nach über fünf Jahren Pause sorgte die spektakuläre Mitteilung für großes Aufsehen. Die frühere deutsche Topathletin Viktoria Rebensburg reagierte nun auf das Vonn-Comeback.

„Wie geht es ihrem Knie?“

Rebensburg meinte, dass sie gespannt sei, wie Vonns Knie und Körper reagieren würden und wünschte ihr zugleich, dass die US-Amerikanerin gesund durch die Saison käme. Die 40-Jährige ließ sich am Anfang des Jahres ein künstliches Kniegelenk einsetzen, aber traut sich dennoch das Comeback zu.

„Über allem steht natürlich die Frage: Wie geht es ihrem Knie? Ich glaube, es gab bisher niemanden, der mit einem künstlichen Kniegelenk an Weltcuprennen teilgenommen hat“, so die Deutsche, die ergänzte: „Ich bin persönlich sehr gespannt, wie sich das im Rennen auswirken wird – besonders in der Abfahrt und im Super-G, wo hohe Belastungen durch Geschwindigkeit, Übergänge, Wellen und Sprünge auftreten.“