Deutschlands Ski-Juwel Aicher: "Wenn jemand wie Maria das sagt ..."

Emma Aicher ist die größte deutsche Ski-Hoffnung und mit ihren 21-Jahren schon jetzt eine der größten Kandidatinnen für eine deutsche Olympia-Medaille bei den Spielen im kommenden Jahr in Mailand und Cortina d’Ampezzo.

Im vergangenen Weltcupwinter war die gebürtige Schwedin die positive Überraschung im deutschen Team und konnte sich zum Ende der Saison mit zwei Siegen belohnen: In Kvitfjell siegte sie in der Abfahrt und in La Thuile im Super-G.