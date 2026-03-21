Mikaela Shiffrin setzt den Spekulationen ein Ende

Dominik Hager 21.03.2026 • 13:36 Uhr Um einen möglichen Rücktritt von Mikaela Shiffrin ranken sich viele Gerüchte. Jetzt spricht die 31-Jährige Klartext.

Eigentlich hat Mikaela Shiffrin in ihrer Karriere schon alles erreicht. Mit dem Gold-Coup im Slalom konnte sie nach einigen Turbulenzen auch mit den Olympischen Spielen Frieden schließen. Doch ist das auch ein Grund für einen Rücktritt nach dem Weltcup-Finale in Lillehammer?

Im Interview mit dem ORF setzte sie den Spekulationen über ihre Zukunft ein Ende. „Ich werde nächste Saison Rennen fahren“, stellte sie klar.

Die US-Amerikanerin möchte sich gemeinsam mit ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde auf den kommenden alpinen Weltcup-Winter vorbereiten. „Ich glaube, auch Alex plant, diesen Sommer im Training alles zu geben. Ich denke, wir haben viele Möglichkeiten, vielleicht auch zusammen zu trainieren“, blickt sie auf die Sommermonate.

Shiffrin-Rücktritt? „Nähere mich dem Ende“

Kilde hatte sich in diesem Winter nach seinem Horror-Sturz in Wengen und einigen Komplikationen im Weltcup zurückgemeldet, beendete seine Saison aber vorzeitig. Sein Körper sei „noch nicht weit genug“ gewesen.

Shiffrin stellte im Gespräch mit dem ORF aber auch klar, dass sie und ihr zukünftiger Ehemann nicht mehr sonderlich lange Skirennen fahren würden. Für sie sei es auch verständlich, dass Fragen zu ihrem Rücktritt immer häufiger werden.

„Schließlich nähere ich mich dem Ende meiner Karriere – und er auch. Und da gibt es viele offene Fragen. Aber ja, das sind nur Gerüchte“, führte sie aus.

Shiffrin hatte zuletzt wenig Anstalten gemacht, den Spekulationen ein Ende zu setzen. Im exklusiven Interview mit SPORT1 gab sie zu, sich Gedanken über ihr Karriereende zu machen.

Shiffrin macht sich Gedanken

„Ja, die mache ich mir. Ich denke darüber nach, wie ich meine Karriere beenden soll. Ich sehe es bei anderen Athleten und Teamkollegen, wie sie den Schritt verkünden. Ich weiß nicht, wie das für mich wäre“, erklärte Shiffrin während der Olympischen Spiele.

Vor dem Weltcup-Finale von Lillehammer äußerte sie sich im Interview mit der Zeitung Blick ähnlich abwartend. „Ich spüre, dass sich in meiner Karriere eine Art Übergang nähert, aber ich weiß nicht, wie dieser aussehen wird“, schilderte sie.

Die 31-Jährige hat in ihrer Laufbahn insgesamt achtmal WM-Gold und dreimal Olympia-Gold geholt und 109 Weltcupsiege gefeiert.