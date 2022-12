Vierschanzentournee 2022/23: Alle Infos zum Zeitplan, Favoriten & TV-Übertragung

Nach zwei Jahren coronabedingter Geisterspringen sind in diesem Jahr wieder Zuschauer an den Schanzen zugelassen. Für den ersten Wettkampftag in Oberstdorf am 29. Dezember waren bereits Ende November alle Tickets verkauft, 25.000 Fans werden beim Auftakt an der Schattenbergschanze dabei sein. (SERVICE: Kalender und Ergebnisse im Skispringen)