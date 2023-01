Vierschanzentournee: "Denen einen vor den Latz geben" - Geiger und Co. mit forschen Tönen, aber DSV-Fluch bleibt

„Ich bin das vierte Jahr in Folge in der Situation, dass ich um den Gesamtsieg mitspringen kann. Das zeugt von einer gewissen Konstanz“, sagte Karl Geiger am Montagmorgen im schmucken Teamhotel am zugefrorenen Rießersee, nachdem er am Vortag in Garmisch-Partenkirchen als Zehnter alle Chancen auf den ersehnten Gesamtsieg verspielt hatte: „Dieses Jahr bin ich aber weiter weg als in den Vorjahren.“