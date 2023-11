Rätsel um einen Giganten: Skisprung-Ass stürzt böse

Nach Platz 43 am Samstag blieb Stoch damit erneut ohne Punkte. Somit ist es für den 36-Jährige der schlechteste Saisonstart seit 2008, als er ebenfalls in Ruka nur auf die Ränge 48 und 46 kam.

Skisprung-Ass spricht offen über Probleme

Doch während er damals noch am Anfang seiner Karriere stand und ihm diese Leistungsschwankungen noch zugestanden wurden, ist er nun eines der Gesichter des polnischen Skispringens, das generell ein schweres Wochenende erlebt hat . „Es tut mir leid. Was soll ich tun?“, sagte er ratlos nach dem Scheitern in der Quali am Eurosport -Mikrofon.

Das wirkte tags zuvor noch anders. Dort lief es etwas besser für den dreimaligen Olympiasieger, denn er schaffte es immerhin noch auf 113,5 Meter. „Meine Sprünge waren fad. Sie waren weder gut noch schrecklich. Auf jeden Fall fehlte es ihnen an Energie und an der richtigen Balance beim Anlauf“, erklärte er dem Online-Portal skijumping.pl .

Er hatte das Gefühl, „mein Gleichgewicht zu verlieren“, und hatte so auch wenig Höhe im Sprung. Dementsprechend konnte Stoch, der in seiner Karriere insgesamt 14 WM- oder Olympiamedaillen gesammelt hat, auf der Großschanze mit der Konkurrenz nicht mithalten und war im zweiten Durchgang zum Zuschauen verdammt.

Stoch offenbart Probleme mit den Trainer

Stoch hingegen schlingerte noch tiefer in die Krise - und kritisierte seine Trainer. „Ich habe kein Vertrauen in die ganze Sache“, monierte er bei Eurosport . Zwar ergänzte er, dass die Trainingsmethoden nicht schlecht seien, „aber wenn man auf dem Balken sitzt, muss man das Vertrauen haben, dass es funktioniert, und das habe ich nicht“.

Stoch widerspricht sich selbst

Der Routinier will aber nicht den Kopf in den Sand stecken. „Das ist nicht das Ende der Welt. Hier geht nichts zu Ende. Ganz im Gegenteil. Alles fängt gerade erst an“, schilderte er. In Lillehammer hat er bereits am kommenden Wochenende (im SPORT1-Liveticker) die Möglichkeit, die kritischen Stimmen, die in der stolzen Skisprung-Nation nun laut werden, wieder verstimmen zu lassen.