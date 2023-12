Geiger gigantisch! DSV-Adler mit Doppelschlag

Skispringer Karl Geiger hat auch das zweite Springen beim Heim-Weltcup in Klingenthal gewonnen. Der 30-Jährige aus Oberstdorf siegte am Sonntag mit Sprüngen auf 141,0 und 141,5 m vor dem Schweizer Gregor Deschwanden sowie seinem Teamkollegen Andreas Wellinger (Ruhpolding).

„Es war nochmal ein unglaublich geiler Wettkampf und hat mega Spaß gemacht. Das hätte mir man mal vorher erzählen müssen, denn das hätte ich ja nie gedacht“, sagte Geiger am ARD -Mikrofon. „Ich habe gewusst, ich bin auf einem guten Weg, aber das es schon für ganz oben reicht, hätte ich nicht gedacht. Das macht mich unglaublich glücklich und so kann man das schon laufen lassen und genießen“, fuhr er fort.

Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft (Österreich), Sieger der ersten vier Saisonspringen und am Samstag hinter Geiger Zweiter, stand als Neunter erstmals in diesem Winter nicht auf dem Podium. Das Gelbe Trikot behauptete Kraft aber vor Wellinger und Geiger.

Bundestrainer lobt Leistung von Geiger

Bundestrainer Stefan Horngacher weiß jedoch auch, dass bei Geiger noch nicht alles hundertprozentig stimme, „aber er ist in so einem guten Rhythmus drinnen und hat so eine Entschlossenheit in seinem Sprung, dass er trotzdem immer runterfliegt. Ein paar andere Dinge müssen auch zusammenpassen. Von den Verhältnissen her war es ein bisschen schwierig, aber sie haben lange genug gewartet.“