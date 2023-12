Tournee: Eisenbichler komplett raus?

Die 72. Vierschanzentournee findet offenbar komplett ohne den sechsmaligen Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler statt. Nach SID -Informationen ist ein Start des 32-Jährigen bei der zweiten Tourneestation in Garmisch-Partenkirchen über das Kontingent der nationalen Gruppe kein Thema.

Beim Auftakt in Oberstdorf am Donnerstag und Freitag ist ohnehin nur das fünfköpfige deutsche Weltcup-Aufgebot im Einsatz.

Eisenbichler, der schon in der vergangenen Saison große Schwankungen gezeigt hatte , war wegen mangelnder Leistungsstärke und Konstanz von Bundestrainer Stefan Horngacher nicht für das deutsche Weltcup-Team nominiert worden.

Eisenbichler zuletzt enttäuschend

Eisenbichler war zuletzt mit dem deutschen B-Team im Continental Cup angetreten, hatte dabei aber in vier Springen jeweils die Top 10 teils deutlich verpasst. Daher verzichtete der 32-Jährige auf die COC-Springen am Mittwoch und Donnerstag in Engelberg/Schweiz und trainiert stattdessen auf der Schanze im slowenischen Planica.