Skispringen: Hannawald mit harscher Eisenbichler-Kritik! "Dann ist das Karriereende nah"

Wenige Tage vor dem Auftakt in die Vierschanzentournee hofft Skisprung-Deutschland auf ein Ende des Tournee-Fluches.

Hannawald feuert gegen Eisenbichler

Nach der heftigen Kritik von Horngacher hat nun auch TV-Experte Sven Hannawald mit deutlichen Worten in Richtung des Tournee-Zweiten von 2018/19 gefeuert.

Tournee: Weißflog glaubt an DSV-Adler

Tournee: Weißflog glaubt an DSV-Adler

„Ich weiß, dass Markus Eisenbichler ein schwieriger Charakter ist, der aber trotzdem für Deutschland schon die Fahnen hochgehalten hat“, erklärte der ARD -Experte im Interview mit der Sportschau . Jedoch sei es auch in diesen Phasen schwierig gewesen, Eisenbichler „vom richtigen Weg zu überzeugen“.

Als Grund hierfür sieht Hannawald insbesondere die sturen Charakterzüge des langjährigen Weltklasse-Springers. „Weil er immer denkt, nur er selbst ist auf dem richtigen Weg. Was Stefan Horngacher jetzt auch nach außen lässt, sind Dinge, die schon länger schwer zu tragen waren“, stellte er sich hinter diesen.

Horngacher-Kritik an Eisenbichler: „Für mich unverständlich“

Der DSV-Trainer nahm sich Eisenbichler erst vor wenigen Wochen öffentlich zur Brust, weil dieser im Sommer in der Sportschule der Bundespolizei eine Aufstiegsausbildung in den gehobenen Dienst absolviert hatte, was das Training maßgeblich beeinflusste.