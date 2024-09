Nach Schlammschlacht: Trainer-Ikone beendet Karriere

Die norwegischen Skispringer hatten Stöckl in einem offenen Brief für dessen Führungsstil kritisiert und die Auflösung des Vertrags gefordert. Stöckl wies die Anschuldigungen anschließend mehrfach deutlich zurück und drohte sogar mit einer Klage, ehe sich beide Streitparteien doch auf eine Vertragsauflösung einigten.

Skispringen: Stöckl in neuer Tätigkeit beim polnischen Verband

Zuvor hatte der Österreicher Norwegen in 13 Jahren als Trainer zu vielen Erfolgen geführt. So gewannen die norwegischen Athleten unter Stöckls Regie unter anderem sechs Medaillen bei Olympischen Spielen und zwölf bei Weltmeisterschaften.

Der lange Streit führte nun dazu, dass Stöckl sich endgültig als Skisprung-Trainer zur Ruhe setzt. Dem Skispringen bleibt er in anderer Tätigkeit aber trotzdem erhalten.

In der kommenden Saison ist der Österreicher für den polnischen Skiverband als Technischer Direktor tätig und will sich in dieser Funktion nicht mehr mit dem täglichen Training beschäftigen, sondern langfristige Strategien entwickeln.