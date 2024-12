Das Drama des ersten DDR-Olympiahelden

Schicksalsschlag in früher Jugend

Glaß wurde am 11. Oktober 1930 als Sohn eines Schuhmachers im sächsischen Klingenthal geboren und war eigentlich als Jugendlicher mit seinem Vater nach Wasserburg in Bayern ausgewandert. Ein Schicksalsschlag trieb ihn jedoch 1946 zurück in die Heimat und die damalige sowjetische Besatzungszone: Der Vater war tödlich verunglückt.

Glaß wurde ab 1954 dreimal in Folge DDR-Meister und stieß auch in die internationale Spitze vor, wie sein national Konkurrent Werner Lesser und später der aufstrebende junge Rivale Helmut Recknagel.

Die große Besonderheit bei Glaß: Er war einer der ersten Springer, die den so genannten Fisch-Stil anwandten und beim Flug die Arme an den Hüften hielt statt sie wie damals üblich nach vorn zu strecken. Glaß wurde damals oft als ästhetisch ansprechendster Stilist seiner Zeit beschrieben.

Historischer Coup bei Olympia 1956

Glaß' größtes Jahr 1956 hätte noch größer werden können: Er lag zu Beginn des Jahres auch nach drei von vier Stationen bei der Vierschanzentournee in Führung, die damals Teil eines innerdeutschen Ausscheidungswettkampfes um die Olympia-Startplätze waren - 1956 gingen BRD und DDR mit einer gemeinsamen, gesamtdeutschen Mannschaft an den Start.

Weil die DDR-Springer das letzte Tournee-Springen in Bischofshofen aber dann ausließen, um sich stattdessen auf die Olympia-Vorbereitung zu konzentrieren, blieb Glass eine weitere geschichtsträchtige Errungenschaft verwehrt. Nikolai Kamenski aus der Sowjetunion gewann an seiner Stelle die Tournee, erster deutscher Sieger wurde 1958 Recknagel.

Auch in Cortina d’Ampezzo hatte Glaß zwischenzeitlich noch einen größeren Coup im Visier: Mit einem Sprung auf 83,5 Meter lag er nach dem ersten Durchgang in Führung. Im zweiten Durchgang fiel Glaß dann allerdings etwas ab (80,5), die favorisierten Finnen Annti Hyvärinen und Aulis Kallakorpi zogen vorbei und sicherten sich Gold und Silber.

Sturz-Drama beendete Karriere abrupt

Glaß musste die Olympischen Spiele in Squaw Valley abschreiben, das Drama um den populären Skisprung-Pionier bewegte die DDR-Öffentlichkeit enorm: Am Krankenbett bekam er unzählige Genesungswünsche und auch Besuch vom Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht und dessen späterem Erben Erich Honecker.

Gesundheitlich ging es Glaß - abseits der Schanze als stiller Charakter beschrieben - in seinen letzten beiden Lebens-Jahrzehnten nicht gut: 1988 wurde er wegen eines Gehschadens infolge seiner Sturzverletzung offiziell Invalide, sechs Jahre zuvor hatte er auch einen Herzinfarkt erlitten. „Die Pumpe will schon seit langem nicht mehr so richtig,“ zitierte ihn das Neue Deutschland nach seinem Tod. Autor des Nachrufs war der mit Glaß befreundete Ex-Boxer Wolfgang Behrendt, der in Melbourne 1956 erster DDR-Olympiasieger wurde und später Sportfotograf wurde.