Skisprung-Legende erlebt nächsten Tiefpunkt

Skisprung-Legende Simon Ammann ist mit 43 Jahren immer noch aktiv. In den letzten Jahren ist der Schweizer aus der Weltklasse abgerutscht.

Der Stern von Skispringer Simon Ammann ging bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City auf. Mit zwei Goldmedaillen auf der Normal- und Großschanze schaffte es der damals 20-Jährige in die Weltspitze.

Die Leistungen des Schweizers sind aktuell einfach viel zu schwach. Am Sonntagnachmittag beim Springen in Bischofshofen erlebte Ammann dann einen weiteren Tiefpunkt. Nach Rang 41 am Vortag schaffte der Schweizer es nicht, den zweiten Durchgang zu erreichen. Mit 120,5 Metern blieb Ammann auf Rang 32 sitzen und musste beim finalen Durchgang zuschauen. Lediglich durch eine Disqualifikation schob sich Ammann noch auf Rang 31.