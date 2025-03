Skisprung-Skandal: Norwegen entscheidet sich gegen Schlussstrich

SPORT1 17.03.2025 • 22:29 Uhr Der norwegische Skiverband trifft eine Entscheidung, wie es nach dem Anzugskandal im Weltcup weitergeht. Dabei folgt der Verband dem Wunsch der Springer.

Nachdem am Wochenende Diskussionen über einen kompletten Rückzug des norwegischen Skisprung-Teams aus dem Weltcup aufgekommen waren, haben die Skandinavier nun eine Entscheidung getroffen. Der norwegische Skiverband bestätigte am Montag, dass ein Team für die anstehenden Wettkämpfe in Lahti nominiert wurde.

„Wir haben uns entschieden, ein Herrenteam nach Lahti zu schicken, nachdem wir gute Gespräche mit den Athleten geführt haben. Am vergangenen Wochenende konnte ein junges Team auf höchstem internationalen Niveau Erfahrungen sammeln, und es besteht kein Zweifel, dass sie Lust auf mehr bekommen haben“, erklärte Norwegens Sportdirektor Jan-Erik Aalbu in einer offiziellen Mitteilung von Norges Skiforbund.

Am Samstag hatte der Verantwortliche noch in Erwägung gezogen, einen vorzeitigen Schlussstrich unter die Saison zu ziehen. In diesem Fall hätte Norwegen kein Team für die ausstehenden Weltcup-Stationen in Lahti (Finnland) und Planica (Slowenien) nominiert.

„Erfüllen den Wunsch“: Norwegen meldet Weltcup-Team

Die zweite Reihe der Norweger, die aufgrund der Suspendierungen bereits am zurückliegenden Wochenende zum Zug kam, sprach sich nun gegen einen Rückzug aus.

„Die Athleten haben deutlich gemacht, dass sie am kommenden Wochenende in Finnland antreten möchten, und wir erfüllen nun diesen Wunsch. Isak Andreas Langmo zeigte als Vorspringer in Vikersund sehr solide Sprünge und wird dafür mit seinem Weltcup-Debüt belohnt“, erläuterte Aalbu.