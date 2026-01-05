Vierschanzentournee zeigt deutsche Nachwuchs-Krise

SID 05.01.2026 • 05:28 Uhr Bei den deutschen Skispringern wird es in der Breite dünn, deshalb schlägt Sportdirektor Horst Hüttel Alarm.

Felix Hoffmann und Philipp Raimund in der Weltklasse - dahinter aber große Lücken und keine Nachrücker: Angesichts der Nachwuchskrise bei den deutschen Skispringern schlägt Sportdirektor Horst Hüttel Alarm. „Das beschäftigt uns enorm, das kann uns nicht zufrieden stellen, definitiv“, sagte Hüttel nach dem dritten Springen der Vierschanzentournee am Sonntag in Innsbruck und kündigte Konsequenzen an.

„Deswegen ist es auch so, dass da ein paar Dinge auch bei uns intern hinterfragt werden müssen“, sagte Hüttel: „Was ist da passiert? Warum ist es uns nicht gelungen, in den letzten Jahre jüngere Leute so in eine Ausgangsposition zu bringen wie den Felix im Moment. Da müssen wir mit Nachdruck intensiv analysieren und schauen, dass wir so schnell wie möglich hier in den nächsten Jahren die Situation verbessern.“

Deutschland neidisch auf Österreich

Hoffmann, der mit schon 28 Jahren in dieser Saison in die Weltklasse vorgedrungen ist, liegt als bester Deutscher in der Tournee-Gesamtwertung auf Platz fünf. Auch Raimund, mit 25 Jahren der einzige jüngere Springer, der sich in den vergangenen Jahren im A-Team etablieren konnte, ist Siebter.

Dahinter springt der bereits 35 Jahre alte Pius Paschke solide, die derzeit kaum konkurrenzfähigen Andreas Wellinger (30) und Karl Geiger (32) durften mangels Alternativen die Tournee fortsetzen. Nach dem Rücktritt diverser Leistungsträger wie zuletzt Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe konnten die Lücken nicht geschlossen werden.