Vierschanzentournee in Bischofshofen heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Niklas Senger 06.01.2026 • 13:30 Uhr In Bischofshofen steht am Dienstag das letzte Springen der diesjährigen Vierschanzentournee an. Für die deutschen Springer besteht weiterhin die Hoffnung auf einen krönenden Abschluss.

Der krönende Abschluss eines prestigeträchtigen Events steht an. Am Dienstag (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) findet in Bischofshofen das letzte Springen der diesjährigen Vierschanzentournee statt.

Das deutsche Spitzenduo um Philipp Raimund und Felix Hoffmann hat weiter Außenseiterchancen auf einen Podestplatz in der Gesamtwertung.

Vierschanzentournee 2025/26: So sehen Sie die das Springen in Bischofshofen live im TV, Stream und Ticker

TV: ARD, Eurosport

Stream: ARD Mediathek, Discovery +

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Hoffmann liegt als Fünfter der Gesamtwertung 13,7 Punkte hinter dem Österreicher Stephan Embacher, der aktuell den dritten Podestplatz belegt. Bei Raimund (7.) ist der Rückstand nach dem Springen in Innsbruck bereits auf 40,1 Punkte angewachsen.

In der Qualifikation am Montag landete Raimund mit Platz sechs zunächst vor seinem DSV-Kollegen, der als zweitbester Deutscher auf dem elften Rang folgte. Beide Hoffnungsträger offenbarten im Anschluss aber auch körperliche Beschwerden.

Für eine positive Überraschung im deutschen Team sorgte zudem Routinier Andreas Wellinger, der als 23. vor Pius Paschke (25.) lag. Beim morgigen Springen wird er als besser platzierter Springer mit einer roten Startnummer in sein Duell gehen.

Bei den vier Einzelspringen der Vierschanzentournee wird der erste Durchgang nicht im klassischen Modus ausgetragen: Stattdessen gibt es 25 K.o.-Duelle, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren. Die Paarungen ergeben sich aus den Platzierungen in der Qualifikation.

Springt der Dominator erneut zum Sieg?

Nach den Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck steigt in Bischofshofen das letzte Springen um den „Goldenen Adler”. Der Springer mit den meisten Gesamtpunkten gewinnt die Tournee.

Die besten Aussichten darauf hat der Dominator und Weltcupführende Domen Prevc. Der Slowene landete nach zwei Siegen zum Auftakt zuletzt nur auf dem zweiten Platz und verpasste somit die Chance auf den Grand Slam.