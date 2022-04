Mit 41: Wrestler Adam Windsor ist tot - seine Frau verlor schon ihren berühmten Vater früh

Adams hatte seine größte Zeit in den Achtzigern als Teil des schillerenden Dynamic Duo mit Gino Hernandez (der 1986 mit 28 an einer Überdosis starb): Adams und Hernandez waren damals Topstars der boomenden texanischen Promotion World Class der ebenfalls aus traurigen Gründen in Erinnerung gebliebenen Von-Erich-Familie. Der Höhepunkt ihrer großen Fehde mit den Von-Erich-Brüdern Kerry und Kevin war 1985 Hauptkampf einer Stadionshow, die in Dallas über 26.000 Zuschauer anlockte.