WWE löst Rätsel um mysteriöse Kapuzenfrau und ungedraftete Stars auf

Warum sind mehrere bekannte Stars beim WWE Draft vor einigen Wochen „Free Agents“ geblieben? Wer ist die mysteriöse, maskierte Frau, die seit einigen Wochen diverse Nachwuchstalente verprügelt und verletzt hat?

In einer ereignisreichen Ausgabe der TV-Show NXT hat WWE gleich mehrere Rätsel aufgelöst, die Fans in den vergangenen Wochen beschäftigt haben - und dabei auch einen prominenten neuen Herausforderer für Champion Carmelo Hayes in Position gebracht. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Baron Corbin und Mustafa Ali jetzt bei WWE NXT

Hayes wurde am Ende der Show von dem früheren US-Champion, Money-in-the-Bank-Sieger und Roman-Reigns-Rivalen Baron Corbin attackiert. Corbin hielt danach Hayes‘ Titelgürtel in die Höhe und nahm diesen damit ins Visier.

Corbin war beim WWE Draft zu Beginn des Monats weder bei RAW noch bei SmackDown gelandet. Der Sinn dahinter – zumindest ein Teil davon – ist nun klar geworden.

Corbin ist offensichtlich für ein Programm in dem Aufbaukader eingeplant, wie auch Mustafa Ali, der ebenfalls bei NXT auftauchte. Ali half North American Champion Wes Lee und dem britischen Top-Talent Tyler Bate, als die beiden von Joe Gacy attackiert wurden.

Ali hatte am Wochenende bei Night of Champions in Saudi-Arabien ein überraschend errungenes Intercontinental-Titelmatch gegen den österreichischen Champion Gunther verloren. Nun scheint er ins Rennen um den Sekundärtitel von NXT einzugreifen.

Corbin zurück an alter Wirkungsstätte

Es ist nicht das erste Mal, dass WWE etablierte Hauptkader-Stars bei ihrer „Farmliga“ zwischenparkt, die seit 2019 im US-Kabelfernsehen läuft und daher ebenfalls einen gewissen Quotendruck hat (seit kurzem hat NXT auch einen Sendeplatz bei Pro7 Maxx im deutschen TV).

Im vergangenen Jahr war der frühere World Champion Dolph Ziggler (aktuell ebenfalls „Free Agent“) kurz NXT-Champion, zuletzt hielten The New Day eine Weile die Tag-Team-Gürtel.

Nun ist es der frühere NFL-Spieler Corbin, der an die Wirkungsstätte zurückkehrt, in der er bis 2016 selbst für seine Karriere auf größerer Bühne vorbereitet worden war. Sein neuer Widerpart Hayes hatte seinen Titel am Sonntag bei der Show Battleground gegen Ex-Champion Bron Breakker verteidigt – den Sohn von WWE-Hall-of-Famer Rick Steiner (Scotts Bruder).

Maskenfrau ist Ex-AEW-Wrestlerin Blair Davenport

Eine weiterer Erzählfaden, den WWE bei NXT auflöste: Die Liga enttarnte die mysteriöse Kapuzenfrau, die in den vergangenen Wochen mehrere Kolleginnen attackierte und außer Gefecht setzte.

Die Attentäterin offenbarte sich als Blair Davenport (ehemals: Bea Priestley), die früher bei Konkurrent AEW aktive Britin. Die 27-Jährige - auch bekannt als Ex-Freundin und -Begleiterin von Will Ospreay - ist seit 2021 bei WWE aktiv, zunächst in dem in seiner bisherigen Form aufgelösten Europakader NXT UK. Im vergangenen September wechselte Davenport zum US-NXT, war dort aber seit einigen Monaten aus dem TV verschwunden.

Die Story um die verheerenden Attacken Davenports dienten als Erklärung für die Kreuzbandrisse der hoch gehandelten Talente Nikkita Lyons und Sol Ruca - ein Thema mit realer Brisanz: Die Häufung teils schwerer Verletzungen bei den weiblichen WWE-Talenten in den vergangenen Monaten haben Diskussionen ausgelöst, ob im Performance Center in Orlando falsche Trainingsschwerpunkte gesetzt würden.