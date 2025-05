Als die Wrestling-Welt stillstand

Ihr Tod löste in Japan eine große Debatte über das Thema aus, auch die japanische Regierung schaltete sich ein und stellte Gesetzesverschärfungen in Aussicht.

Hana Kimura war auch Teil der Netflix-Show „Terrace House“

Als Teil der bei Netflix ausgestrahlten, von vielen jungen Fans verfolgten Reality-Show „Terrace House“ wurde sie auch über die Wrestling-Szene hinaus bekannt. Ein Vorfall in der Sendung, bei dem sie sich mit einem männlichen Mitbewohner stritt, weil der ihr teures Wrestling-Outfit versehentlich in der Wäsche ruinierte, führte zu vielen Hasskommentaren gegen sie.

Hass-Kommentare im Wrestling Dauerthema

Online-Hasskommentare sind speziell auch in der Wrestling-Community mit ihren zahlreichen, zum Teil übermäßig leidenschaftlichen Fans ein Dauerthema, fast alle Wrestlerinnen und Wrestler sind aus Selbstvermarktungsgründen in den sozialen Medien sehr aktiv und mit dem Thema konfrontiert.

Erst kurz vor der Tragödie hatte WWE-Topstar Roman Reigns - wegen der Absage seines WrestleMania-Matches gegen Bill Goldberg ebenfalls Zielscheibe negativer Kommentare - an die Fans appelliert: „Ihr wisst nicht, was im Leben, was in den Köpfen anderer Leute vorgeht. Eure Kommentare könnten der Tropfen sein, der ein Fass zum Überlaufen bringt.“