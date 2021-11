AEW Rampage: Luke-Perry-Sohn Jungle Boy setzt Lauf als Wrestler fort

Top-Athlet Jungle Boy, dessen Einzug mit dem Disco-Hit „Tarzan Boy“ von Baltimora als Theme inzwischen jedesmal für Fan-Ekstase sorgt, hatte bereits beim Pay Per View Full Gear am vergangenen Sonntag ein Ausrufezeichen gesetzt: In einem hochklassigen Falls Count Anywhere Match mit seinen Partnern Luchasaurus und Christian Cage führte er den Sieg über den von WWE gewechselten Adam Cole und die Young Bucks herbei.