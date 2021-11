AEW Full Gear 2021: Hangman Page löst Kenny Omega als Champion ab

- In einem eher launigen Co-Main-Event traf der Inner Circle um Chris Jericho auf die Wrestling-MMA-Crossover-Gruppierung American Top Team, in der neben den Men of the Year Ethan Page und Scorpio Sky auch die früheren UFC-Stars Junior Dos Santos und Andrei Orlovski antraten. Im Zentrum stand der von Jericho unfreilwillig für das Match nominierte Top-Team-Chef Dan Lambert - der 51 Jahre alte Ex-NHL-Profi und Wrestling-Superfan tritt bei AEW als großmäuliger Fiesling auf. Nachdem er Jericho und Co. über Wochen geärgert hatte, konnten ihm seine Vollstrecker diesmal nicht helfen - unter anderem auch dank der in der ersten Reihe sitzenden regionalen Legende Baron von Raschke (81), die Page mit seiner berühmten Iron Claw ausschaltete.