AEW Rampage: Details zum Owen Hart Cup enthüllt

Seine Rückkehr feierte bei Rampage zudem der großmäulige MMA-Coach und Wrestling-Fan Dan Lambert, der zusammen mit den „Men of the Year“ Ethan Page und Scorpio Sky das Publikum provozierte - was Cody Rhodes auf den Plan rief und in einem Handgemenge endete, in das sich auch Codys Bruder Dustin und TNT-Champion Sammy Guevara einschalteten. Guevara vertrieb die Bösewichte und half damit Rhodes, auf den er beim nächsten Dynamite treffen wird.