AEW / WWE: Antisemitismus-Skandal um Brain Kendrick - Wechsel gestoppt

Der Wrestling-Journalist David Bixenspan veröffentlichte am Mittwoch ein Video, in dem Kendrick die Verschwörungstheorie wiedergibt, dass „Reptiloiden“ die Welt kontrollieren, durchsetzt mit klar antisemitischen Codes, dass „jüdische Medizinier“, „Zionisten“ und „die Rothschilds“ dahinterstecken würden. Dass Kendrick auf irgendeine Art von Distanz zu diesem Gedankengut geht, ist in dem Clip nicht erkennbar.