AEW: Swerve Strickland debütiert vielversprechend - hat WWE ein Juwel verschenkt?

Stephon Strickland, wie der Mann aus Tacoma im US-Bundesstaat Washington eigentlich heißt, war in der Szene schon vor seiner WWE-Unterschrift 2019 kein Unbekannter: Der Ex-Soldat, der als Sohn eines in Frankfurt stationierten Armeesergeants die ersten sieben Jahre seines Lebens in Deutschland verbracht hat, ist seit 2008 als Wrestler aktiv und war jahrelang ein Top-Performer der Independent-Szene.