AEW: Tony Nese fest verpflichtet - Ex-WWE-Wrestler mit Titelmatch bei Rampage

Die Story knüpft indirekt auch an Blacks Zeit bei WWE an, wo er Teil der skurrilen Story war, in der Seth Rollins Rey Mysterio das Auge „zerquetschte“: Black war damals selbst Opfer einer Augen-Attacke Rollins‘ geworden - was die Grundlage für seinen damaligen „Heel Turn“ gegen Kevin Owens war. Nach eigenen Angaben hatte Black damals tatsächlich unter einem Augenproblem gelitten - was seitdem wiederkehrendes Element ist bei ihm, auch nach seiner WWE-Entlassung und seinem Überraschungsdebüt bei AEW kurz darauf.