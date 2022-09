AEW überrascht weiter: Legende mit Schock-Auftritt für den WWE-Rivalen

Das mystische Alter Ego von Japan-Idol Keiji Muto - der im kommenden Jahr seine Karriere beenden wird und auf Abschiedstour ist - kam Sting und Jungstar Darby Allin bei einem Match gegen das House of Black zu Hilfe. Sting und Muta knüpften damit an eine gemeinsame Geschichte an, die über 30 Jahre zurückreicht.