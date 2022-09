Sensations-Debüt bei AEW Dynamite Grand Slam! WWE-Rivale zieht Topstar an Land

Angedeutet hatte sich derweil schon die Krönung neuer Champions im Tag-Team-Bereich: Das zuletzt sehr erfolgreich durchgestartete Duo The Acclaimed (Anthony Bowens und der für seine frechen Raps bekannte Max Caster) besiegten in ihrem Heimatstaat New York Swerve in our Glory (Keith Lee und Swerve Strickland) und sicherte sich damit ihr erstes Titelgold bei AEW.