Mega-Eklat bei WWE-Rivale AEW: Champion CM Punk sorgt mit Wut-PK für Chaos

Blacks Gruppierung House of Black verlor bei All Out gegen das Trio aus Sting, Darby Allin und Miro. Black wurde dabei von Legende Sting mit dem eigentlich von ihm selbst patentierten Farbnebel ausgeschaltet und gepinnt, danach machte er Abschiedsgesten in Richtung des Publikums - was Khan in der PK nicht kommentieren wollte.