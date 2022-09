CM Punk: Die bizarre Selbstdemontage eines Superstars

Martin Hoffmann: „Ich glaube nicht, dass es für Tony Khan eine Option ist, Omega oder die Bucks zu entlassen, so wie sich die Lage aktuell darstellt. Eine Frage, die man sich aber stellen muss: Sind die drei in ihrer Rolle als EVPs haltbar? Dieser Vorfall ist das eine, aber generell ist die Liga vielleicht an einem Punkt, an dem sie zu groß geworden für die Konstellation, dass Wrestler gleichzeitig Führungskräfte sind - und die Interessenkonflikte, die sich naturgemäß daraus ergeben. Und was ich mich auch frage: Passiert mit Omega und den Bucks womöglich dasselbe wie mit Cody Rhodes? Dass sie sich still entfremden und in ihrer nächsten Free-Agent-Phase das WWE-Angebot annehmen werden? Das ist für mich auf jeden Fall ein mögliches und potenziell realistisches Szenario.“