Kabinen-Prügelei! Mega-Eklat um CM Punk bei WWE-Rivale AEW nimmt hässliches Ende

Die Situation erinnert an die reale, ebenfalls in eine Kabinen-Prügelei eskalierte Feindschaft von Bret Hart und Shawn Michaels bei WWE in den Neunzigern, die damals gewinnbringend in eine TV-Fehde umgemünzt wurde. Ob das in diesem Fall eine Option ist, wenn sich die Gemüter beruhigen, muss sich zeigen.