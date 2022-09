"Komplette Demoralisierung": Wrestling-Star verkündet langen Rückzug

Zuletzt hatten Black und sein „House of Black“ bei AEW aber eher eine Nebenrolle gespielt, was schließlich zu Spekulationen eines sich anbahnenden Bruchs geführt hatte - die sich schließlich zuspitzten, als Black zu Beginn des Monats beim Pay Per View All Out von Legende Sting gepinnt wurde und danach Abschiedsgesten in Richtung des Chicagoer Publikums vollführte.