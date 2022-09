WWE-Rivale AEW verliert offenbar weiteren Star

Um Rosa hatte es im Lauf der vergangenen Monate immer wieder Meldungen, dass sie interne Unstimmigkeiten mit Kolleginnen hätte. In diesem Zusammenhang ließ am Sonntag auch aufhorchen, dass die in Rosas Abwesenheit als Interims-Champion gekürte Toni Storm bei der PK nach All Out über Rosa sprach, als ob sie ihre Verletzung vortäuschen würde (“Sie sagt, sie ist verletzt. Wenn sie es nicht mehr sagt, können wir gegeneinander antreten“).