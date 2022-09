Wrestling-Star enthüllt Morddrohungen nach Wechsel-Gerüchten

Am Wochenende hatte sich auch Buddy Matthews - Partner Blacks in dessen Gruppierung „House of Black“ in eine Auszeit verabschiedet. Blacks Comeback-Klarstellung dämpft auch in dessen Fall die Spekulationen, dass diese Auszeit in einem Abgang und einem WWE-Wechsel münden könnte (wo auch Matthews‘ Freundin Rhea Ripley aktiv ist). Inzwischen berichtet auch der bekannte Wrestling-Journalist Sean Ross Sapp (Fightful), dass auch der frühere Buddy Murphy bei AEW zurückerwartet werde.