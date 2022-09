WWE-Rückkehr? AEW schreibt nächsten Star aus dem TV-Programm

Buddy Matthews, bislang Stallgefährte Blacks in dessen Gruppierung House of Black, wird ebenfalls für unbestimmte Zeit nicht mehr bei AEW zu sehen sein. Auf ähnliche Weise wie eine Woche zuvor sein Partner hat er sich am Wochenende an die Fans gewandt und eine Auszeit verkündet. Sein Auftritt am Freitag bei der Show Rampage, in der ihn Legende Great Muta mit einer Farbnebel-Attacke abfertigte, diente dazu, ihn aus dem Programm zu schreiben. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)