WWE-Rivale AEW enthüllt bei Dynamite nächsten bekannten Neuzugang

Nach ihrem WWE-Abgang startete Young einen erfolgreichen Podcast (The Sessions with Renee Paquette), veröffentlichte ein Kochbuch und gründete eine Familie mit Moxley - im Juni 2021 kam Tochter Nora Murphy zur Welt. Paquette half dem früheren Dean Ambrose auch durch die schwere Zeit seiner Alkoholtherapie am Ende des vergangenen Jahres.