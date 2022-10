WWE vs. AEW: So endete das erste direkte TV-Duell seit langem

AEW verlor auf dem ungewohnten Sendeplatz viel Publikum, am Mittwoch waren zuletzt stets um die 1 Millionen Zuschauer und ein „demo rating“ über 0,30 der Standard. Der Einbruch hielt sich jedoch im für einen Sendeplatzwechsel üblichen Rahmen: In derselben Kalenderwoche im Vorjahr war Dynamite auf einen Samstag ausgewichen - ohne WWE-Konkurrenz -, im Vergleich zu damals stieg die Quote um 30,8 Prozent in absoluten Zahlen und um 8,2 Prozent bei jungen Fans.