AEW: CM Punk kassiert neuen, kräftigen Nachtritt aus der Ligaführung

Die Videozusammenfassung des Matches wurde unterlegt von dem Crossover-Song „Statement“ von Neffex - der Refrain: „I don‘t ever slow up, no, I don‘t take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. I‘ll always show up.“ - Ich lasse mich nie bremsen, ich lass mir keinen Sch**ß gefallen. Keine Liebe für Falschheit. Wenn du auf hart machen und das hassen willst: Ich werde immer auftauchen (wobei „show up“ im Englischen doppeldeutig ist und auch „entlarven“, „bloßstellen“ heißt).