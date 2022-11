WWE-Rivale AEW engagiert eine Wrestling-Ikone

AEW hat Fans des japanischen Wrestling in diesem Jahr schon mehrfach erfreut: Neben dem Pay Per View Forbidden Door, organisiert mit der Liga NJPW, gab es auch Gastspiele der auf Abschiedstournee befindlichen Ikone The Great Muta (und eine Reunion mit Sting) und dem in ähnlich hohem Rang stehenden „The Wrestler“ Katsuyori Shibata. Shibata bestritt bei AEW sogar sein erstes vollwertiges Match nach dem folgenschweren Hirnblutungs-Drama 2017.