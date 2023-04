WWE ausgestochen: Nächster Personal-Coup für AEW

Er verblüfft das Publikum mit Aktionen, die es so noch nie zuvor gesehen hat - nun ist klar, dass die Fans von AEW ihn künftig öfter sehen werden.

Das mexikanische Top-Talent Komander hat einen Vertrag beim WWE-Rivalen unterschrieben, dies verkündete Ligaboss Tony Khan während der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite. Der maskierte Komander bestritt dort ein Match gegen den ebenfalls frisch unter Vertrag genommenen „Switchblade“ Jay White. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Die Verpflichtung Komanders ist Teil einer neuen Personal-Offensive, die im Zusammenhang mit den Planungen einer neuen TV-Show und einem Roster Split wie bei WWE stehen dürften. Sie ist außerdem auch ein kleiner Sieg über den Marktführer, der ebenfalls stark an Komander interessiert gewesen sein soll.

Komander war von AEW und WWE umworben

Der 24 Jahre junger Komander zählt - ähnlich wie der vor einigen Wochen groß präsentierte El Hijo del Vikingo - zu einer neuen Generation hochveranlagter junger „Luchadors“, die in der Szene gerade für viel Aufsehen sorgen.

Was den 1,66 Meter kleinen Mann aus der Stadt Reynosa an der amerikanischen Grenze besonders hervorstechen lässt, sind seine spektakulären Seiltänze: Komander kann in hohem Tempo über die Ringseile balancieren und verblüffende Flugmanöver anschließen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Komander war mit seinen innovativen Aktionen eine Hauptattraktion am WrestleMania-Wochenende in Los Angeles, wo ihn diverse kleinere Ligen für Auftritte buchten - unter anderem auch die AEW-Schwesterliga ROH für einen Kampf gegen Vikingo bei Supercard of Honor.

Für AEW war Komander in den vergangenen Wochen bereits mehrfach im Einsatz, bislang ohne Vertrag, was nicht ohne Risiko war: Unter ähnlichen Umständen hat WWE im vergangenen Jahr Komanders Landsmann Dragon Lee vor der Nase weggeschnappt. Der Wrestling Observer hatte zuletzt auch berichtet, dass WWE Komander „sehr stark“ auf dem Radar hätte.

In Mexiko ist Komander an die kleinere Liga KAOZ gebunden, die in Bezug auf dessen Vertrag daher auch Mitspracherecht hatte. Es könnte sich zu Gunsten von AEW ausgewirkt haben, denn der WWE-Rivale lässt seinen Wrestlern in der Regel mehr Freiheiten für Auftritte außerhalb der Liga.