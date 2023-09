"Ich habe ihn zurück zu WWE geschickt – und vielleicht bis du der Nächste"

WWE-Konkurrent AEW hat die – im Guten wie im Schlechten – turbulentesten Wochen seiner jungen Geschichte hinter sich. Nun laufen die Vorbereitung für den nächsten Prestige-Event auf Hochtouren.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite hat AEW begonnen, die Bühne für „Grand Slam“ zu bereiten, die Sonderausgabe aus dem Arthur Ashe Stadium in New York, wo aktuell noch die US Open stattfinden. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

World Champion MJF wird seinen Titel dort am 20. September gegen den Gewinner eines Turniers verteidigen. Unter den Teilnehmern: der schwergewichtige Ringveteran Samoa Joe, der wie der designierte Sieger anmutet.

Zumal der frühere Rivale von CM Punk, Kurt Angle und Brock Lesnar nun eine Fehde mit dem jungen Topstar angefangen hat, die bei Dynamite nochmal heißer gelaufen ist.

MJF und Samoa Joe provozieren sich mächtig

Joe – vor eineinhalb Wochen beim Mega-Event All In im Londoner Wembley-Stadion letzter Gegner des nun gefeuerten CM Punk – hatte am Wochenende bei All Out mit einem beiläufigen Schubser die Aufmerksamkeit von MJF auf sich gezogen und ihn zu einer Prügelei provoziert.

Nun knüpften die beiden mit einem intensiven Rededuell daran an, an dessen Ende es Joe einmal mehr gelang, den von seinen Anstrengungen als Doppelchampion erschöpft und angeschlagen agierenden MJF in eine Falle zu locken.

MJF und Joe traten sich bei Dynamite im Ring gegenüber, die langjährige Szenegröße Joe provozierte den jungen MJF dabei immer wieder, indem er ihn als „Kid“ ansprach.

Es brodelte dabei sichtlich in dem charismatischen Ausnahme-Unterhalter, der Joe seinerseits mit Anspielungen auf sein Gewicht und seine Verbindung mit der Legende William Regal reizte, den MJF - laut Drehbuch - bei AEW ausgeschaltet hat.

Seitenhieb auf William Regal

„Ich habe ihn zurück zu NXT geschickt – und vielleicht bis du der Nächste, wenn du so weitermachst“, attackierte MJF Joe in Anspielung auf Regals realen Wechsel zurück zu WWE, nachdem dort dessen Vertrauter „Triple H“ Paul Levesque im vergangenen Jahr das Zepter übernommen hatte. MJF und Regal hatten bei AEW thematisiert, dass Regal MJF in seiner Rolle als WWE-Talentscout einst nicht verpflichtet hatte, weil er ihn noch zu jung und unerfahren gefunden hatte.

Joe, der bei NXT – dem Aufbaukader von WWE - vor und hinter der Kamera mit Regal zusammengearbeitet hatte, bekam auch noch zu hören, dass MJF ihm nachtrage, ihn als junger Wrestler schlecht behandelt zu haben. Er erinnerte an einen Auftritt als Statist bei NXT, bei dem Joe ihn gegen eine Wand geschubst hatte. Er sei nun aber kein „Kid“ mehr, dass sich rumschubsen lasse, er sei ein ausgewachsener Superstar und Joe werde es zu spüren bekommen.

Joe antwortete darauf, dass MJF ihn falsch verstehe: Er habe damals wie heute kein Problem damit gehabt, dass MJF ein „Kind“ sei. Er nehme ihm nur übel, dass er eine „Bitch“ sei.

Letztlich schien der Schlagabtausch in einem Patt zu enden, beide meinten, dass sie sich wiedersehen würden, wenn Joe das Grand-Slam-Turnier gewinne. Joe allerdings attackierte MJF dann hinterrücks und nahm neben dessen geschwächten Nacken noch die Beine von MJF ins Visier.

Am Ende halfen Partner Adam Cole und mehrere Ärzte und Ringrichter MJF in den Backstage-Bereich. Cole wurde dabei noch beschimpft von WWE-Weggefährte Roderick Strong, der ihm seine Freundschaft mit MJF übelnimmt.

Strong – nun verbunden mit Matt Taven und Mike Bennett, zwei weiteren alten Vertrauten Coles – ist ebenfalls Teil des Turniers.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 6. September 2023:

AEW International Title Match: Jon Moxley (c) besiegt AR Fox

TBS Title Match: Kris Statlander besiegt Emi Sakura

Chris Jericho & Sammy Guevara besiegen Aussie Open

Grand Slam Tournament First Round Match: Roderick Strong besiegt Trent