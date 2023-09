WWE-Rivale AEW muss herbe Hiobsbotschaft verkraften

Herber Nackenschlag für WWE-Rivale AEW: Adam Cole, Co-Hauptdarsteller der aktuell zentralen und erfolgreichsten Story der Wrestling-Liga, hat sich erneut eine schwere Verletzung zugezogen.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite verkündete Cole, dass er sich vergangene Woche einen dreifachen Knöchelbruch und mehrere Bänderrisse zugezogen habe, er brauche eine Operation. Der vom Pech verfolgte Cole war bereits im vergangenen Jahr lange ausgefallen wegen einer Serie von Gehirnerschütterungen, die zwischenzeitlich seine Karriere bedroht hatten. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Adam Cole fehlt AEW lange

Cole hatte sich die neuerliche Blessur vergangene Woche bei der Show Grand Slam in New York zugezogen, als er bei einem Sprung von der Einmarschrampe unglücklich landete. Das Malheur passierte während des Titelmatches zwischen World Champion MJF und Samoa Joe, in dem Cole seinem Buddy MJF zu Hilfe kommen wollte.

Die unwahrscheinliche Männerfreundschaft zwischen dem bisher als Erzbösewicht präsentierten MJF und Cole war in den vergangenen Monaten das Herzstück des AEW-Programms, MJF und Cole waren erst vor einem Monat Headliner der größten AEW-Show der Geschichte vor über 80.000 Fans im Londoner Wembley-Stadion.

Vor der nächsten Großveranstaltung WrestleDream am Sonntag maachte AEW das Beste aus dem Verletzungsschock und flocht ihn in mehrere Storys ein – vor allem ein rätselhafter Cliffhanger am Ende der Show sorgte für weiteren Gesprächsstoff.

AEW Dynamite: Neuer Rivale für MJF

MJF verkündete bei dem gemeinsamen Segment mit Cole, dass er bei der Gedenkshow für die vor einem Jahr verstorbene Ikone Antonio Inoki im Ring stehen wird: Er wird allein gegen das Duo The Righteous antreten und die mit Cole gehaltenen Tag-Team-Titel der AEW-Schwesterliga ROH verteidigen.

Zusätzlich dazu wurde MJF von einem neuen Herausforderer um seinen World Title konfrontiert: „Switchblade“ Jay White, dem in diesem Jahr von AEW verpflichteten Ex-Champion der japanischen Traditionsliga NJPW.

Der Anführer des Bullet Club Gold provozierte MJF unter anderem mit der Anschuldigung, dass er an Coles Verletzung schuld sei sowie auch dem Hinweis, dass er im vergangenen Jahr derjenige war, der Cole schwer verletzt hatte.

MJF reagierte am Ende mit einer Drohung, dass White die Quittung für sein großes Mundwerk bekommen werde – was unter mysteriösen Umständen schnell geschah.

Wer ist der maskierte Teufel?

Die Dynamite-Show endete damit, dass White hinter den Kulissen von vier maskierten Männern attackiert und verprügelt wurde. In der Schlusseinstellung war zu sehen, dass das Quartett von einem ebenfalls verhüllten Anführer gesteuert wurde – der die Teufelsmaske trug, die MJF in den vergangenen 12 Monaten regelmäßig getragen hatte.

Ob aber tatsächlich MJF der Maskierte war, ist die offene Frage: Umgehend begannen Spekulationen, ob stattdessen Cole der „Teufel“ und die Verletzung womöglich ein „Work“, ein inszeniertes Manöver sei.

Letzteres scheint nicht so, Coles Freundin Britt Baker postete am Mittwoch Bilder von Coles geschundenem Fuß und der Röntgenaufnahme mit den drei Brüchen.

